منتدى بطرسبورغ الاقتصادي ومنتدى الدوحة يبحثان استثمارات رؤوس الأموال المغامرة

جرت على هامش أعمال منتدى الدوحة في العاصمة القطرية، اليوم السبت، جلسة مشتركة بين "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي" ومنتدى الدوحة لمناقشة موضوع استثمارات رؤوس الأموال المغامرة.

وعقدت الجلسة تحت عنوان "تطوير قطاع التكنولوجيا العليا في روسيا: آفاق استثمارات رؤوس الأموال المغامرة"، وذلك بدعم كل من سفارة دولة قطر في روسيا ومكتب Qatar Russia.

وشارك في الجلسة شريك صندوق "كاما فلو" لاستثمار رؤوس الأموال المغامرة، دينيس كراسنينكوف، وأحد مؤسسي شركة Almaz Capital وشريكها الإداري، ألكسندر غاليتسكي، ورئيس وكالة ترويج الاستثمار في قطر، الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، ورئيس المجلس الإداري لشركة Senseta، خالد محمد العالي.

وبحث المشاركون مسارات التعاون بين روسيا وقطر في مجال دعم شركات الابتكار، كما جرى تقديم المبادرة بإنشاء صندوق خاص بالاستثمار في شركات ابتكار واعدة من شأنه أن يساعد شركات ابتكار روسية ناشئة لتصل إلى الأسواق العالمية، وتحقيق إمكانات روسيا في المجال العلمي التقني وانتشار التقنيات الروسية عبر العالم.

وفي اليوم نفسه، وقعت مؤسسة "روسكونغرس" (وهي مؤسسة اجتماعية غير مالية تعمل على الدفع بمصالح روسيا في العالم) ووكالة ترويج الاستثمار القطرية، اتفاقية حول إنشاء فريق عمل للتنسيق بين الجانبين في مجال الاستثمارات ومشاريع الأعمال. ومن وظائف فريق العمل تبادل الفرص والمشاريع الاستثمارية وجذب مستثمرين وشركاء إلى دعم مشاريع في المجالات ذات الأولوية، مثل قطاع المصارف والتأمين والبنى التحتية والطاقة والرياضة والسياحة.

المصدر: RT