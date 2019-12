وزير تونسي يستقيل من منصبه لينتقل للعمل بكندا (صور)

Slim Khalbous, professeur des universités en sciences de gestion et Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique en Tunisie entre 2016 et 2019, est devenu hier Recteur de l'Agence universitaire de la Francophonie. https://t.co/ivsOYqinl6pic.twitter.com/3dK2sNzTaG