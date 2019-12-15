المغرب يعلن توقيف متطرف من موالي "داعش" خطط لتنفيذ هجوم انتحاري

أوقفت السلطات المغربية، أمس السبت، شخصا من موالي تنظيم "داعش"، على خلفية تخطيطه لشن هجوم انتحاري، حسبما أفادت وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

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وأشارت الوكالة إلى أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكن من إيقاف متطرف موال لـ "داعش" يبلغ 41 سنة من عمره، في مدينة مكناس.

وجاء في بيان صدر عن المكتب أن إيقاف الشخص المذكور جرى في إطار "الجهود المبذولة من أجل رصد العناصر المتشددة الحاملة لمشاريع إرهابية"، وأن التحريات الأمنية أكدت "ضلوع المشتبه فيه في الترويج للفكر المتطرف لداعش"، إضافة إلى سعيه للحصول على "معلومات وخبرات، خاصة تلك المتعلقة بكيفية استعمال الأسلحة والمعدات الميكانيكية والآليات".

كما أورد المكتب أن "المعني بالأمر كان بصدد التخطيط لتنفيذ عملية انتحارية بهدف إحداث خسائر جسيمة"، وأن عملية إيقافه "أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية، وكذا مخطوطات تتعلق بمواد تدخل في إعداد المتفجرات".

وختم البيان بالإشارة إلى أن تقديم المشتبه فيه أمام العدالة سيتم فور انتهاء التحقيق معه تحت إشراف النيابة العامة.

وتعتمد السلطات الأمنية المغربية، بحسب مراقبين وخبراء أمنيين، تكتيك العمليات الاستباقية لمنع تنفيذ العمليات الإرهابية، حيث سبق للسلطات الأمنية أن نجحت في تفكيك عدد من الخلايا الإرهابية، خاصة بعد تأسيس "المكتب المركزي للأبحاث القضائية" (التابع للاستخبارات) في مارس 2015.

وأعلن المكتب، في فبراير 2018، عن ارتفاع عدد الخلايا التي تم تفكيكها من قبله منذ تأسيسه إلى 49 خلية كانت تخطط لارتكاب أعمال إرهابية في البلاد. وأعلن المغرب في يونيو الماضي، تفكيك ست خلايا إرهابية منذ بداية 2019.

المصدر: وكالة المغرب العربي للأنباء + سبوتنيك