بعد تنسيق بين الرباط ومدريد.. القبض على 4 متعاطفين مع "داعش"

أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب المغربية، اليوم الأربعاء، عن تفكيك "جماعة متطرفة" تدعم تنظيم "داعش"، في إطار عملية مشتركة نفذت في المغرب وإسبانيا.

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وأوقف 3 من عناصر الخلية في إقليم الناظور بشمالي المغرب "بالتنسيق مع الشرطة الإسبانية"، فيما جرى اعتقال زعيم المجموعة "بالتزامن مع هذه العملية في ضواحي مدينة مدريد".

وتتراوح أعمار المعتقلين، الذين قاموا بحملات دعائية لصالح تنظيم داعش"، بين 24 و39 سنة، كما أنهم "خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف العديد من بلدان العالم، استجابة للنداءات المتكررة لقادة داعش"، وفقا لبيان الشرطة المغربية.

وأضاف البيان أن العملية سمحت بـ"حجز معدات إلكترونية وهواتف وأقنعة، إلى جانب كتب ومخطوطات ذات طبيعة متطرفة".

المصدر: "لوفيغارو"