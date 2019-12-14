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تركيا توسع وجودها العسكري في قطر

أخبار العالم العربي

تركيا توسع وجودها العسكري في قطر
Reuters
تركيا وقطر
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شهدت العاصمة القطرية الدوحة، اليوم السبت، افتتاح مقر قيادة القوات المشتركة التركية القطرية بحضور كبار القادة العسكريين من البلدين.

وشارك في مراسم الافتتاح وزيرا الدفاع التركي خلوصي أكار، والقطري خالد بن محمد العطية، ورئيس هيئة الأركان العامة التركية يشار غولر، ونظيره القطري غانم بن شاهين الغانم.

وحسب "الأناضول"، فقد وصل خلوصي أكار ورئيس الأركان غولر والوفد المرافق لهما، اليوم، إلى ثكنة خالد بن الوليد التي افتُتحت قبل فترة وجيزة في الدوحة، حيث استقبل وزير الدفاع القطري الوفد التركي العسكري وجرى تنظيم مراسم استقبال عسكرية في الثكنة.

وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن أكار وغولر والعطية والغانم قصوا شريط افتتاح مقر قيادة القوات المشتركة التركية القطرية.

وأضافت أن أكار ألقى كلمة شدد خلالها على أن تركيا تثبت دائما أنها "الصديق وقت الضيق".

كما وقعت الدوحة وأنقرة في ختام المراسم، بروتوكل تعاون بين البلدين.

وفي نوفمبر 2019، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الدوحة انتهاء أعمال تشييد ثكنة خالد بن الوليد.

جدير بالذكر أن العلاقات على المستوى العسكري بين تركيا وقطر، تعززت عقب اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو 2017، إذ دخلت اتفاقية التعاون العسكري حيز التنفيذ بعد تصديق البرلمان التركي عليها، واعتمادها من الرئيس أردوغان، وبموجب الاتفاقية، تمت إقامة قاعدة عسكرية تركية في قطر، وتنفيذ تدريبات عسكرية مشتركة.

المصدر: الأناضول

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