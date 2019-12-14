نائب مصري لـ RT: كلام عبد العال عن البرلمان الليبي هو بداية النهاية لحكومة فايز السراج

قال النائب المصري، مصطفى بكري، اليوم السبت، إن كلام رئيس البرلمان المصري، علي عبد العال، عن أن "البرلمان الليبي هو الممثل الشرعي الوحيد، هو بداية النهاية لحكومة فايز السراج".

إقرأ المزيد

وصرح النائب بكري لـ RT بأن "هناك اتجاها واضحا من قبل مصر لنزع الشرعية عن حكومة فايز السراج التي كتبت بنفسها نهاية اتفاق الصخيرات بتوقيعها الاتفاقية مع تركيا".

وأضاف أن "حكومة السراج تمثل شوكة في منظومة الأمن القومي العربي".

وأشار إلى أن كلمة علي عبد العال لدى لقائه رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، تعني "أننا لا نعترف الآن سوى بمجلس النواب الليبي الذي أصبح الممثل الشرعي والوحيد لليبيا دون سواه".

ناصر حاتم

المصدر: RT