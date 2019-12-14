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البرلمان المصري: مجلس النواب في طبرق هو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي

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البرلمان المصري: مجلس النواب في طبرق هو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي
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رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، ورئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال (شرم الشيخ، 14 ديسمبر 2019).
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أكد البرلمان المصري أنه يعتبر مجلس النواب الليبي برئاسة، عقيلة صالح، والمتمركز في مدينة طبرق، "جسما شرعيا وحيدا" يمثل شعب ليبيا.

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وأجرى رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، اليوم السبت، لقاء مع صالح على هامش مشاركته في منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، حيث أشار، حسب بيان صادر عن القاهرة، إلى "تفهم مصر للأوضاع في ليبيا، واعتبار مصر مجلس النواب الليبي الجسم الشرعي الوحيد الممثل للشعب".

وشدد عبد العال على دعم ومساندة مجلس النواب المصري للقوات المسلحة الليبية "في حربها على الإرهاب".

من جانبه، أعرب صالح، حسب البيان، عن "بالغ شكره وتقديره لموقف مجلس النواب المصري الداعم لمجلس النواب الليبي وقواته المسلحة"، قائلا: "نقدر وقوفكم مع الشعب الليبي في مواجهة الإرهاب والمؤامرات ومحاولات الهيمنة التي تمارسها جماعات إرهابية ومليشيات مسلحة ودول طامعة وداعمة لهذه المشاريع الخبيثة".

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كما أكد رئيس مجلس النواب الليبي "مدى ثقته في مصر قيادة وشعبا"، وأعرب عن "تطلعه إلى أن تسخر ثقلها ودورها المحوري الإقليمي لإقناع المجتمع الدولي بعدم جدوى الاعتراف بالمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق".

ويزور صالح مصر قادما من اليونان في إطار جولة تهدف إلى حشد دعم دولي لمجلس النواب الليبي والحكومة المؤقتة التابعة له بزعامة عبد الله الثني، والتي يدعمها "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير، خليفة حفتر، لمواجهة التعاون المتزايد بين حكومة الوفاق الوطني المنافسة والمتمركزة في طرابلس من جهة وتركيا من جهة أخرى، خاصة في ظل إبرامهما يوم 27 نوفمبر الماضي مذكرة تفاهم حول تحديد الصلاحيات البحرية عارضتها بشدة سلطات شرق ليبيا والقاهرة وأثينا ونيقوسيا.

المصدر: الأهرام + وكالات

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