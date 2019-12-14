السراج ووزير الدفاع التركي يبحثان مذكرة التفاهم الخاصة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية

التقى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، اليوم السبت، على هامش مشاركتهما في النسخة التاسعة عشرة لـ "منتدى الدوحة" في قطر.

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وأفادت وكالة "الأناضول" بأن الطرفين تناولا في لقائهما "مذكرة التفاهم حول تحديد مناطق الصلاحية البحرية والتعاون العسكري والأمني"، حيث لفت أكار إلى أن بلاده "اتخذت الإجراءات اللازمة في إطار حقوقها وعلاقاتها ومصالحها وقوانين البحار".

كما شدد الوزير التركي على أن ما تقوم به تركيا هو عبارة عن "حماية حقوقها النابعة من القانون الدولي، وأنها ستواصل هذا النهج".

وكان أكار أشار في وقت سابق إلى أن مذكرة التفاهم مع ليبيا "ليست انتهاكا لحقوق دول أخرى وإنما تحمي حقوق تركيا المستمدة من القانون الدولي".

من جهته، نشر وزير الخارجية التركي، تشاووش أوغلو، تغريدة على "تويتر" في وقت سابق من اليوم أكد فيها مواصلة بلاده وبكل حزم "حماية حقوقها ومصالحها المشروعة في شرق البحر المتوسط".

وأثار الاتفاق البحري بين أنقرة وطرابلس ردود أفعال عنيفة من قبل اليونان وقبرص ومصر، التي أصدرت في حينه بيانا مشتركا اعتبرت فيه أن توقيع هذا الاتفاق "إجراء لا يوجد له أي أثر قانوني".

المصدر: وكالات