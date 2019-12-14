التقى وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم السبت، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، في العاصمة القطرية الدوحة.

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جاء ذلك على هامش مشاركة تشاووش أوغلو، يوم السبت، في النسخة التاسعة عشرة لـ "منتدى الدوحة"، الذي يستمر يومين بمشاركة أزيد من 3 آلاف من قادة وصناع قرار وسياسيين.

وتناول تشاووش أوغلو مع السراج الاتفاق المبرم بين تركيا وليبيا بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية في شرق المتوسط.

وفي تغريدة على "تويتر" حول اللقاء، قال تشاووش أوغلو:"سنواصل بكل حزم حماية حقوقنا ومصالحنا المشروعة في شرق البحر المتوسط".

وأثار الاتفاق البحري بين أنقرة وطرابلس ردود أفعال عنيفة من قبل اليونان وقبرص ومصر، التي أصدرت في حينه بيانا مشتركا اعتبرت فيه أن توقيع هذا الاتفاق "إجراء لا يوجد له أي أثر قانوني".

المصدر: وكالات