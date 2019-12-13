معارض تركي يدعو لتأسيس مجموعة صداقة برلمانية مع ليبيا

قدم النائب التركي عن حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، دنيز ياووز يلماز، اليوم الجمعة، طلبا إلى رئاسة البرلمان التركي من أجل تأسيس مجموعة صداقة برلمانية مع ليبيا.

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وقال يلماز، في تصريح أدلى به في البرلمان، إن "تأسيس مجموعة الصداقة، ضرورة تمليها العلاقات العريقة التي تربط بين البلدين منذ سنوات طويلة".

وأضاف النائب في هذا الصدد: "نتوقع من رئاسة البرلمان إنشاء مجموعة الصداقة في أسرع وقت ممكن"، مشيرا إلى أن التطورات في ليبيا والتي تحولت إلى حرب أهلية تؤثر على العلاقات البرلمانية.

وتطرق إلى مذكرة التفاهم حول تحديد مناطق الصلاحية البحرية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، مؤكدا أنها ستفتح حقبة جديدة في العلاقات بين البلدين.

ووقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في 27 نوفمبر الماضي، مذكرتي تفاهم مع رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، فايز السراج، تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وصادق البرلمان التركي، على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية مع ليبيا، في 5 ديسمبر الجاري.

المصدر: الأناضول