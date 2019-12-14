تطرق وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، أثناء مؤتمر دولي منعقد في قطر، إلى دوافع قرار واشنطن إرسال قوات إلى المملكة السعودية.

وأكد منوتشين الذي يشارك، اليوم السبت، في الدورة الـ19 من منتدى الدوحة الدولي، رفقة إيفانكا ترامب، مستشارة وابنة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن واشنطن قررت إرسال قوات إلى المملكة السعودية "على أساس دفاعي فحسب".

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ووصف منوتشين الهجوم الذي استهدف، في سبتمبر الماضي، منشأتين لشركة "أرامكو" السعودية، وألقت الرياض وواشنطن على إيران اللوم فيه، بأنه كان "هجوما على الاقتصاد العالمي برمته".

وأعرب وزير الخزانة الأمريكي عن استعداد واشنطن لرفع جميع العقوبات عن إيران عندما ستلبي "الشروط الضرورية" التي طرحتها عليها الإدارة الأمريكية.

وكان الرئيس ترامب قد أبلغ الكونغرس الشهر الماضي عن نيته رفع تعداد القوات الأمريكية في السعودية إلى ثلاثة آلاف عسكري بدعوى "ردع التصرفات الاستفزازية الإيرانية"، وذلك بعد إرسال واشنطن قوات إضافية إلى المملكة على خلفية هجوم "أرامكو".

المصدر: رويترز