مراسلنا: الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة استطلاع تابعة للتحالف العربي في جازان

أفاد مراسل RT في اليمن، يوم الجمعة، بأن جماعة "أنصار الله" الحوثية، أعلنت عن إسقاط طائرة استطلاع تابعة للتحالف العربي في منطقة جازان.

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وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين، أن "الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية تابعة لدول العدوان، شرق جبل الإم بي سي في منطقة جازان.

وأكد المتحدث أن "هناك تطويرا مستمرا لقدراتنا الدفاعية من أجل حماية الأجواء اليمنية بشكل كامل".

ويعد إسقاط طائرة الاستطلاع في جازان اليوم، الثاني من نوعه هذ الأسبوع، حيث أعلن الحوثيون الثلاثاء الماضي عن إسقاط طائرة تجسسية في منطقة نجران.

المصدر: RT