الحوثيون يعلنون التصدي لزحف "واسع" وقتل العشرات من قوات التحالف

أكد المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، العميد يحيى سريع، تصدي القوات الحوثية المسلحة لـ "زحف واسع"، وإلحاق "أضرار بشرية" بقوات التحالف العربي.

ونشر سريع تغريدات على "تويتر"، اليوم الخميس، أكد فيها أن "أبطال الجيش واللجان الشعبية يتمكنون بفضل الله من التصدي لزحف واسع في محافظة الجوف استمر 16 ساعة، تحت غطاء جوي مكثف بأكثر من 30 غارة جوية، دون تحقيق أي تقدم وسقوط عشرات القتلى والجرحى".

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ابطال الجيش واللجان الشعبية يتمكنون بفضل الله من التصدي لزحف واسع في محافظة الجوف استمر 16 ساعة تحت غطاء جوي مكثف بأكثر من 30 غارة جوية دون تحقيق أي تقدم وسقوط عشرات القتلى والجرحى — العميد يحيى سريع (@army21ye) 12 décembre 2019

وأضاف: "وقد ساندت القوة الصاروخية أبطال الجيش واللجان الشعبية باستهداف تعزيزات العدو بصاروخ بالستي من طراز "قاصم"، وكانت الإصابة دقيقة، وخلف عشرات القتلى والجرحى في صفوف العدو، وسبب حالة إرباك كبيرة لهم".

ولفت سريع إلى أن القوات المسلحة تمكنت من "التصدي لأكثر من خمسة زحوفات وتسللات في جبهات الحدود والداخل تحت غطاء جوي بأكثر من 6 غارات جوية في الحدود، دون أي نتيجة تذكر بفضل الله تعالى وتوفيقه".

المصدر: "تويتر"