 
مباشر

الحوثيون يعلنون التصدي لزحف "واسع" وقتل العشرات من قوات التحالف

أخبار العالم العربي

الحوثيون يعلنون التصدي لزحف
Reuters HOUTHU MILITARY MEDIA CENTER
المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mvy5

أكد المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، العميد يحيى سريع، تصدي القوات الحوثية المسلحة لـ "زحف واسع"، وإلحاق "أضرار بشرية" بقوات التحالف العربي.

ونشر سريع تغريدات على "تويتر"، اليوم الخميس، أكد فيها أن "أبطال الجيش واللجان الشعبية يتمكنون بفضل الله من التصدي لزحف واسع في محافظة الجوف استمر 16 ساعة، تحت غطاء جوي مكثف بأكثر من 30 غارة جوية، دون تحقيق أي تقدم وسقوط عشرات القتلى والجرحى".

وأضاف: "وقد ساندت القوة الصاروخية أبطال الجيش واللجان الشعبية باستهداف تعزيزات العدو بصاروخ بالستي من طراز "قاصم"، وكانت الإصابة دقيقة، وخلف عشرات القتلى والجرحى في صفوف العدو، وسبب حالة إرباك كبيرة لهم".

ولفت سريع إلى أن القوات المسلحة تمكنت من "التصدي لأكثر من خمسة زحوفات وتسللات في جبهات الحدود والداخل تحت غطاء جوي بأكثر من 6 غارات جوية في الحدود، دون أي نتيجة تذكر بفضل الله تعالى وتوفيقه".

المصدر: "تويتر"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

معارضون للانتخابات يقتحمون مركزا للتصويت في الجزائر