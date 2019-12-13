ميهوبي المترشح لانتخابات الجزائر يهنئ الرئيس الجديد عبد المجيد تبون

هنأ مترشح الانتخابات الرئاسية الجزائرية، عز الدين ميهوبي، الرئيس الجزائري الجديد، عبد المجيد تبون، بعد فوزه بكرسي الرئاسة.

وكتب ميهوبي تغريدة على "تويتر" قال فيها: "أتقدم بتهاني الخالصة للسيد عبد المجيد تبون بانتخابه رئيسا للجمهورية، مع تمنياتي له بالنجاح في مهامه الوطنية النبيلة وتحقيق تطلعات الشعب الجزائري".

أتقدّم بتهاني الخالصة للسيد عبد المجيد تبون بانتخابه رئيسًا للجمهورية، مع تمنياتي له بالنجاح في مهامه الوطنية النبيلة وتحقيق تطلعات الشعب الجزائري. pic.twitter.com/jYSmwoKQIc — azzedine mihoubi RND (@azzedinemihoub3) 13 décembre 2019

وكانت "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية" أكدت، اليوم الجمعة، فوز تبون برئاسة الجزائر من الدور الأول بحصوله على 58.15 بالمئة من الأصوات، في الانتخابات التي بلغت نسبة التصويت فيها داخل وخارج الجزائر 39.33%.

المصدر: "تويتر"