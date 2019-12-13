 
مباشر
عاجل
الخارجية التركية تستدعي السفير الأمريكي على خلفية اعتراف مجلس الشيوخ بحصول إبادة الأرمن

ميهوبي المترشح لانتخابات الجزائر يهنئ الرئيس الجديد عبد المجيد تبون

أخبار العالم العربي

ميهوبي المترشح لانتخابات الجزائر يهنئ الرئيس الجديد عبد المجيد تبون
AFP RYAD KRAMDI
المترشح عز الدين ميهوبي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mw3m

هنأ مترشح الانتخابات الرئاسية الجزائرية، عز الدين ميهوبي، الرئيس الجزائري الجديد، عبد المجيد تبون، بعد فوزه بكرسي الرئاسة.

وكتب ميهوبي تغريدة على "تويتر" قال فيها: "أتقدم بتهاني الخالصة للسيد عبد المجيد تبون بانتخابه رئيسا للجمهورية، مع تمنياتي له بالنجاح في مهامه الوطنية النبيلة وتحقيق تطلعات الشعب الجزائري".

وكانت "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية" أكدت، اليوم الجمعة، فوز تبون برئاسة الجزائر من الدور الأول بحصوله على 58.15 بالمئة من الأصوات، في الانتخابات التي بلغت نسبة التصويت فيها داخل وخارج الجزائر 39.33%.

المصدر: "تويتر"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

داعية مصري: استخدام الفيس بوك إثم!