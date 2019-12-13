سياسي مصري بارز: مصر لن تسكت على تحرش تركيا والمنطقة ستتحول لساحة حرب

قال السياسي المصري البارز وعضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، إن المنطقة ستتحول لساحة حرب بسبب تحرشات تركيا، ومصر لن تسكت ولن تكون المعتدية.

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وأشار بكري إلى أن هناك مؤامرة ضد مصر تنفذها تركيا مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج ، مشيرا إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يهدد مصر بإرسال قوات إلى ليبيا.

وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن أردوغان وقع اتفاقية مع السراج سيتواجد بموجبها في المياه الليبية، وذلك سعيا من أردوغان لإحياء الإمبراطورية العثمانية .

وتابع بكري أن خطة أردوغان في ليبيا مفادها السيطرة على ليبيا وبناء قصر للسراج وينقل أسرته من بريطانيا إلى ليبيا، موضحا أن السراج يبيع ليبيا من أجل الكرسي.

وأكد بكري أن تركيا طلبت من السراج تحويل كل الاستثمارات الليبية في الخارج إلى تركيا، وحان الوقت للتصدي بقوة لكل من تسول نفسه التطاول على مصر.

واستطرد بكري هناك تحرش من جانب تركيا، ومصر لن تسكت، والمنطقة من المتوقع أن تتحول إلى ساحة حرب، ولن تكون مصر المعتدية .

المصدر: المصري اليوم