أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، أن التواصل بين تركيا وسوريا صعب، لكنه لدى روسيا رغبة في تحسين العلاقات بين البلدين.

وأشار لافرينتييف في حديث لقناة RT اليوم الأربعاء، إلى أن الوضع في محافظة إدلب السورية، ما زال معقدا، وأن دولا غربية تدعو إلى ترك الوضع في إدلب على حاله بحجة حماية المدنيين.

وأضاف أن روسيا نبهت إلى خطورة توسع الإرهابيين في إدلب، مشيرا إلى أن فصائل المعارضة السورية المتحالفة مع تركيا لم تتخلص منهم.

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ولفت لافرينتييف إلى أن الأوضاع في المنطقة الآمنة بشمال سوريا مستقرة، بفضل الدوريات الروسية التركية المشتركة.

وفي ما يتعلق بالقضية الكردية، أكد أن روسيا تلفت انتباه الأكراد دائما إلى أن الأمريكيين سيذهبون، وأن عليهم التأني قبل اتخاذ أي قرار.

وفي معرض حديثه عن اللجنة الدستورية السورية، أشار لافرينتييف إلى أن هناك عدم ثقة بين أطراف اللجنة ويجب خلق الظروف المواتية لمتابعة عملها، معربا عن ثقته بأن قرار إطلاق اللجنة الدستورية صائب ومفيد، رغم الخلافات بين أطرافها.

المزيد من التفاصيل في حلقة برنامج "نيوزميكر"

المصدر: RT