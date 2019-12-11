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الجيش المصري يكشف نوع الصاروخ المطلق من غواصته في البحر المتوسط وسبب إطلاقه

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الجيش المصري يكشف نوع الصاروخ المطلق من غواصته في البحر المتوسط وسبب إطلاقه
RT
لحظة إطلاق الصاروخ
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كشفت القوات المسلحة المصرية عن نوع الصاروخ الذي أطلق من إحدى غواصاته في البحر المتوسط، وسبب إطلاقه في التدريبات.

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وأشار المتحدث العسكري المصري إلى أن إحدى الغواصات المصرية أطلقت صاروخا من طراز "هاربون" المضاد للسفن الذي يصل مداه إلى أكثر من 130 كم.

ولفت إلى أن إطلاق الصاروخ من الغواصة بعمق البحر يهدف لتحقيق الأمن البحري وتأمين المصالح الاقتصادية لمصر في المياه العميقة.

وتمتلك مصر غواصات ألمانية مسلحة بصواريخ أمريكية مضادة للسفن من إنتاج شركة بوينغ وهي "هاربون"، حيث يبلغ وزن الصاروخ حوالي 600 كغم والرأس الحربي 200 كغم.

المصدر: RT

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