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تونس توزع على السجناء دليلا لحماية حقوقهم

أخبار العالم العربي

تونس توزع على السجناء دليلا لحماية حقوقهم
Reuters
تونس
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بدأت السلطات التونسية، توزيع دليل على السجناء وموظفي السجون، يشرح بطريقة مبسطة حقوق وواجبات السجناء، وذلك بهدف نشر ثقافة حقوق الإنسان في السجون.

واعتبر مدير عام السجون إلياس الزلاق أن من شأن هذا الدليل تعزيز أخلاقيات موظفي السجون.

وصرح وزير العدل محمد الجموسي بأن الطبعة الأولى شملت 40 ألف نسخة.

وخلال الأشهر الـ12 الماضية، تعاونت إدارة السجون والهيئة المستقلة للوقاية من التعذيب على صياغة قواعد هذا الدليل بطريقة مبسطة.

ويتوقع حصول كل المساجين وموظفي السجون على نسخة من هذا الدليل بحلول نهاية مارس 2020، كما أرفق الدليل بكتيب عن قانون السجون.

جدير بالذكر أن هذا المشروع أطلق بدعم من مجلس أوروبا والمدير السابق للمرصد الدولي للسجون باتريك ماريست.

المصدر: أ ف ب

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