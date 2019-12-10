المغرب.. العثور على الكوكايين في جوف إفريقي

تمكنت فرقة الأبحاث التابعة للشرطة القضائية بمدينة أغادير المغربية من توقيف مواطن إحدى دول إفريقيا، للاشتباه في تورطه بقضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات الصلبة.

وذكر مصدر أمني، أن "القوات الأمنية أوقفت المشتبه فيه البالغ 22 عاما، خلال عملية أمنية بحي تليلا، أسفرت عن كشف كبسولة تحتوي على مخدر الكوكايين" في حوزته.

وأضاف، أن "عملية الفحص بالأشعة التي خضع لها الموقوف، كشفت عن احتواء معدته على كميات من المخدر ذاته، كان قد ابتلعها قبيل توقيفه".

ووضع المتهم تحت المراقبة الطبية بالمستشفى الجهوي بالمدينة، في انتظار تفريغ أمعائه واستقرار حالته الصحية، قبل إخضاعه للتحقيق.

المصدر: هسبريس