الملك سلمان يقرّ الميزانية السعودية للعام 2020

أقرّ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ميزانية البلاد للعام 2020، بواقع 1020 مليار ريال سعودي، بما يعادل 272 مليار دولار.

وجاء هذا الإعلان في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء حول إقرار ميزانية 2020 عقدت اليوم الاثنين برئاسة الملك سلمان وبحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأكد الملك سلمان خلال الجلسة عزم السلطات على "الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية"، كما أعلن عن "تمديد العمل بتوزيع بدل غلاء المعيشة لمدة عام" في السعودية.

وفي وقت سابق، قدرت وزارة المالية السعودية أن تبلغ نفقات موازنة العام 2020، نحو 1.02 مليار ريال، لتكون ثاني أضخم موازنة في تاريخ المملكة، بعد ميزانية عام 2019.

يتبع..