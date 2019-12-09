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السيسي يأمر بإرسال مساعدات إنسانية إلى جيبوتي

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السيسي يأمر بإرسال مساعدات إنسانية إلى جيبوتي
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طائرة نقل عسكري مصرية
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نشر المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية فيديو وصورا، للحظة إقلاع وهبوط طائرة نقل عسكري مصرية من طراز "إيل-76" حملت مساعدات عاجلة إلى جيبوتي.

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وقال المتحدث إنه بطلب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أصدر الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع أوامره بإقلاع طائرة نقل عسكرية وعلى متنها مساعدات إنسانية عاجلة لدولة جيبوتي.

وتضمنت المساعدات كميات من الخيام والبطانيات والمواد الغذائية لمساعدة دولة جيبوتي في مواجهة آثار السيول والفيضانات التي اجتاحت البلاد مؤخرا.

المصدر: RT

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