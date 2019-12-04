السيسي يعلن استعداد مصر لإرسال مساعدات إلى جيبوتي

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في اتصال هاتفي مع نظيره الجيبوتي، إسماعيل عمر جيلة، عن تضامن مصر مع جيبوتي في مواجهة آثار الفيضانات الكبيرة التي شهدتها البلاد مؤخرا.

وأعلن السيسي "مساندة مصر للأشقاء في جيبوتي خلال تلك الظروف الصعبة، واستعداد مصر لإرسال مساعدات طبية وإغاثية لدعم الجهود الوطنية الجارية في هذا الشأن".

وتسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها جيبوتي الأسبوع الماضي، في سيول وفيضانات أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 9 أشخاص، بينهم 7 أطفال، وتشرد الآلاف، بحسب تقارير رسمية.

المصدر: RT