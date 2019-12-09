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مسرور بارزاني: لن أقبل بالفساد من أي شخص كان

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مسرور بارزاني: لن أقبل بالفساد من أي شخص كان
AFP SAFIN HAMED
رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني
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أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، على أن "الفساد يدمر الاقتصاد"، مشددا على رفضه من أي شخص أو جهة كانت.

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وكتب بارزاني على "تويتر"، إن "الفساد يدمر اقتصادنا ويقوض إيمان الناس بمنطقتنا".

وأضاف: "في يوم مكافحة الفساد، أود أن أكرر رسالتي من خطاب المائة يوم: لن أقبل بالفساد من أي فرد أو مجموعة كانت".

وأعلنت هيئة النزاهة في إقليم كردستان العراق اليوم، أن "حجم الفساد المستشري في الإقليم وصل إلى أكثر من 400 مليار دينار عراقي (حوالي 340 مليون دولار) منذ عام 2014، وحتى الوقت الحالي".

وقال رئيس الهيئة القاضي أحمد أنور للصحفيين خلال مؤتمر أقيم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد في أربيل، إن "حجم الفساد في الإقليم تجاوز 423 مليار دينار عراقي في السنوات الخمس الأخيرة".

وأضاف: "تمكنّا من إعادة 17 مليار و790 مليون دينار إلى حكومة الإقليم، وحجز مليارين و770 مليون دينار أخرى".

المصدر: وكالات + مسرور بارزاني "تويتر" 

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