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كردستان العراق يمنح الثقة لمسرور البارزاني رئيسا للحكومة

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كردستان العراق يمنح الثقة لمسرور البارزاني رئيسا للحكومة
Reuters
برلمان كردستان العراق- أرشيف
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منح برلمان إقليم كردستان العراق اليوم الأربعاء الثقة لمسرور البارزاني رئيسا لحكومة الإقليم.

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وصوت برلمان إقليم كردستان العراق على منح الثقة لرئيس الحكومة ونائبه قباد طالباني وتشكيلته الحكومية. 

وتتألف الحكومة المرشحة من 20 وزيرا وثلاثة وزراء إقليميين، فيما لم تتضمن القائمة مرشح حقيبة الثروات الطبيعية الذي من المقرر تسميته قريبا.

وتشهد الجلسة الحكومية أداء اليمين الدستورية لرئيس الحكومة، التي تحمل الرقم 9 في حكومات الإقليم.

وكان نيجرفان البارزاني رئيس إقليم كردستان قد كلف مسرور البارزاني في يونيو الماضي بتشكيل الحكومة الجديدة، خلال المدة القانونية المحددة بثلاثين يوما.

المصدر: "السومرية"

 

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