رفع رئيس وزراء إقليم كردستان العراق المكلف مسرور بارزاني، قائمة بأسماء التشكيلة الوزارية الجديدة إلى برلمان الإقليم تمهيدا للتصويت عليها ومنحها الثقة.

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وتتألف الحكومة المرشحة من 20 وزيرا وثلاثة وزراء إقليم، فيما لم تتضمن القائمة مرشح حقيبة الثروات الطبيعية الذي من المقرر تسميته قريبا.

وفي ما يلي أسماء أعضاء الحكومية المقترحة:

1- مسرور مسعود مصطفى البارزاني/ رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان

2- قوباد جلال الطالباني/ نائب رئيس حكومة إقليم كردستان

3- فرصت أحمد عبد الله / وزير العدل

4- شورش إسماعيل عبد الله / وزير شؤون البيشمركة

5- ريبر أحمد خالد / وزير الداخلية

6- آوات جناب نوري صالح / وزير المالية والاقتصاد

7- سامان حسين البرزنجي / وزير الصحة

8- آلان حمه سعيد / وزير التربية

9- دانا عبد الكريم حمه صالح / وزير الإعمار والإسكان

10- ساسان عثمان عوني / وزير البلديات والسياحة

11- آرام محمد قادر/ وزير التعليم العالي والبحث العلمي

12- دارا رشيد محمود / وزير التخطيط

13- كويستان محمد عبد الله/ وزيرة الشؤون الاجتماعية

14- محمد سعيد علي/ وزير الثقافة والشباب

15- عبد الله محمود محمد/ وزير الشهداء والمؤنفلين

16- بيگرد دلشاد/ وزيرة الزراعة والموارد المائية

17- كمال مسلم سعيد قرني / وزير التجارة والصناعة

18- آنو جوهر عبدوكا / وزير النقل والمواصلات

19- بشتيوان صادق / وزير الأوقاف والشؤون الدينية

20- كمال محمد صالح / وزير الكهرباء

21- خالد سلام سعيد / وزير إقليم

22- آيدن معروف / وزير إقليم

23- فالا فريد / وزيرة إقليم

ووجهت رئاسة برلمان الإقليم الشمالي في العراق، دعوة لأعضائه لحضور جلسة يوم الأربعاء المقبل، التي ستشهد أداء الحكومة الجديدة القسم الدستوري، إذ سيتضمن جدول أعمال الجلسة "منح الثقة لرئيس مجلس الوزراء الذي تمت تسميته بموجب القرار رقم 7 لعام 2019 من قبل البرلمان وكلف عن رئاسة الإقليم بتشكيل الكابينة الحكومية التاسعة في كردستان العراق".

وستشهد الجلسة أيضا، قراءة أسماء الوزراء بحسب تكليف رئيس مجلس الوزراء ومنحهم الثقة، ومن ثم أداء رئيس الحكومة ووزرائه الجدد اليمين الدستورية.

وكلف نيجرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان مسرور بارزاني في يونيو الماضي بتشكيل الحكومة الجديدة خلال المدة القانونية المحددة بثلاثين يوما.

المصدر: "رووداو"