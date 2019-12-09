سوريا.. مقتل مدنيين اثنين وجرح آخرين بقصف للمسلحين على ريف حلب الغربي

قتل مدنيان وأصيب اثنان آخران بجروح نتيجة قصف شنته مجموعات مسلحة بالقذائف الصاروخية على قرية منيان في ريف حلب الغربي بسوريا.

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وأكد مصدر في قيادة شرطة حلب أن "المجموعات المنتشرة بالريف الغربي استهدفت ظهر الاثنين بالقذائف الصاروخية قرية منيان ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، ووقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة".

من جهتها، ردت وحدات الجيش السوري العاملة على المحور الغربي من ريف حلب مباشرة على مصادر إطلاق القذائف وحققت إصابات دقيقة بين صفوف المسلحين.

المصدر: "سانا"