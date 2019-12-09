وصل وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي إلى السعودية اليوم الاثنين لحضور الاجتماع التحضيري للقمة السنوية لمجلس التعاون الخليجي.

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وقالت وكالة "رويترز" إن الوزير سلطان بن سعد المريخي قد مثل قطر في قمة العام الماضي لكن لا يزال من المحتمل أن يحضر أمير قطر قمة هذا العام يوم الثلاثاء بعد إجراء مناقشات بين الدوحة والرياض على مستوى رفيع لإنهاء مقاطعة قطر.

وتشهد العلاقات بين دول المقاطعة تحسنا بعد أزمة بين دول الخليج العربية ومصر قائمة منذ عامين ونصف العام.

المصدر: وكالات