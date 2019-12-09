 
مباشر
عاجل
باريس تعلن استضافة مؤتمر دولي الأربعاء سيدعو لتشكيل حكومة ذات مصداقية وفاعلية في لبنان

وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية يصل السعودية.. وتوقعات بحضور أمير قطر

أخبار العالم العربي

وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية يصل السعودية.. وتوقعات بحضور أمير قطر
Reuters
علم قطر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mv6h

وصل وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي إلى السعودية اليوم الاثنين لحضور الاجتماع التحضيري للقمة السنوية لمجلس التعاون الخليجي.

وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية يصل السعودية.. وتوقعات بحضور أمير قطرتدوينة وكالة الأنباء القطرية
إقرأ المزيد
وزير الخارجية القطري: هناك مباحثات مع الأشقاء في السعودية
وزير الخارجية القطري: هناك مباحثات مع الأشقاء في السعودية

وقالت وكالة "رويترز" إن الوزير سلطان بن سعد المريخي قد مثل قطر في قمة العام الماضي لكن لا يزال من المحتمل أن يحضر أمير قطر قمة هذا العام يوم الثلاثاء بعد إجراء مناقشات بين الدوحة والرياض على مستوى رفيع لإنهاء مقاطعة قطر.

وتشهد العلاقات بين دول المقاطعة تحسنا بعد أزمة بين دول الخليج العربية ومصر قائمة منذ عامين ونصف العام.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة إنقاذ طفل من الغرق