 
مباشر
عاجل
باريس تعلن استضافة مؤتمر دولي الأربعاء سيدعو لتشكيل حكومة ذات مصداقية وفاعلية في لبنان

تفاصيل الاعتداء على شاب مصري في الكويت

أخبار العالم العربي

تفاصيل الاعتداء على شاب مصري في الكويت
Reuters
الكويت
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mv68

أصيب مواطن مصري في الكويت بقطع في شرايين ساقه، وجروح عميقة في الرأس، إثر تعرضه لاعتداء بالضرب من قبل شابين بساطور بسبب خلاف مروري في منطقة السالمية بالكويت.

إقرأ المزيد
مصر.. وزيرة الهجرة تتواصل مع أسرة شاب مصري تعرض لاعتداء في الكويت
مصر.. وزيرة الهجرة تتواصل مع أسرة شاب مصري تعرض لاعتداء في الكويت

وقالت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم، إن المعتدى عليه يبلغ من العمر 22 عاما، طالب بالفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية.

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم، عن أسفها لأسرة الشاب المصري لما حدث لنجلهم، وطمأنتهم بأن السلطات الكويتية قامت بالتحريات، والإجراءات اللازمة، وتكثيف البحث للقبض على مرتكبي الحادث وتقديمهم للمحاكمة.

ونقل الشاب المصري إلى العناية المركزة في مستشفى مبارك، عقب إصابته بقطع في شرايين ساقه وجروح عميقة في الرأس، حيث دخل المصري في خلاف مروري مع الشابين وأجبراه على التوقف وقاما بالاعتداء عليه بشكل سافر، حتى سقط غارقا بالدماء، ثم هربا.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة إنقاذ طفل من الغرق