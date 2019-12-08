قالت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة المصرية، إن شابا مصريا مقيما بالكويت وتعرض لاعتداء من كويتيين اثنين، يتلقى الرعاية بالمستشفى، وأن الكويت اتخذت إجراءات ضبط الجناة.

وأعربت مكرم لأسرة الشاب المصري عن أسفها لما حدث لنجلهم الطالب بكلية التربية الرياضية والبالغ من العمر 22 عاما، وطمأنتهم بأن السلطات الكويتية تقوم بالتحريات والإجراءات اللازمة وتكثف البحث للقبض على مرتكبي الحادث وتقديمهم للمحاكمة.

وأضافت أن السفارة المصرية في الكويت تتابع الأمر عن كثب أولا بأول، مشيرة إلى أن ممثلا عن السفارة قام بزيارة الشاب في مستشفى مبارك الكبير حيث يتلقى العلاج، مؤكدة أنه يتلقى الرعاية الصحية اللازمة والفائقة حتى يتم شفاؤه.

وكانت وزارة الهجرة المصرية قد تلقت أنباء عن تعرض شاب مصري مقيم في الكويت للضرب على أيدي كويتيين بسبب خلاف مروري في منطقة السالمية، ما أدى إلى إصابته قبل أن يلوذ المهاجمان بالفرار من مكان الحادث.

القاهرة - ناصر حاتم