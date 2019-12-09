روحاني: الاتفاق النووي ليس مقدسا ولا هو لعنة بل مجرد معاهدة دولية

صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الاثنين، بأن "الاتفاق النووي ليس اتفاقا مقدسا ولا هو لعنة إنما مجرد معاهدة دولية".

وأضاف روحاني أن المفاوضات أمر ضروري و"خطوة ثورية إذا أدت إلى هزيمة العدو وإحباط مخططاته".

والشهر الماضي، أشار روحاني إلى أن استمرار طهران في الاتفاق النووي سيمكنها من تحقيق "هدف سياسي ودفاعي وأمني كبير" يتمثل برفع الحظر عن بيعها الأسلحة العام المقبل.

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وقال: "بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي كانت هناك أصوات في الداخل تدعو إلى الانسحاب فورا من الاتفاق وأصوات أخرى دعت إلى الحفاظ عليه بأي ثمن"، مضيفا أن الحكومة الإيرانية اختارت حلا وسطيا يتمثل بالبقاء في الاتفاق والتخلي عن التزاماتها بموجبه شيئا فشيئا.

المصدر: RT