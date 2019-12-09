أمريكا لا تصرّ على مطالبة السودان بـ 11 مليار دولار

أعلن رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، عن انحسار شروط واشنطن لإزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب، بقضية تعويض ضحايا الإرهاب من الأمريكيين.

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وقال حمدوك في مؤتمر صحفي عقده مساء الأحد في مطار الخرطوم الدولي، عقب زيارة إلى الولايات المتحدة استمرت 6 أيام بدعوة من واشنطن، إنه لم يحدث أي اتفاق حتى الآن بشأن التعويضات، مشيرا إلى انحسار شروط واشنطن لإزالة السودان من قائمة الإرهاب، بقضية تعويض ضحايا الإرهاب من الأمريكيين، في القضية المرتبطة بالهجمات على سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا في العام 1998.

ولفت إلى أن واشنطن خفضت خلال المحادثات، مطالباتها بتعويضات ضحايا العمليات الإرهابية من الأمريكيين، من 11 مليار دولار، إلى مئات الملايين فقط.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين أعرب خلال لقائه حمدوك السبت الفائت في البيت الأبيض، عن حرص واشنطن على شطب السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

وأدرجت الخارجية الأمريكية السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1993، ويقضي هذا القرار بفرض عقوبات بينها حظر بيع السلاح للسودان وفرض القيود على أنشطة مصارفه.



المصدر: وكالات