قال الأمين العام لحزب الشعب السوري الشيخ نواف طراد الملحم، إن لقاء وفد أحزاب الداخل السوري أمس السبت مع أحزاب الإدارة الذاتية، كان إيجابيا.

وأشار إلى أن "هذه الأحزاب تتوسط بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية" وذكر أنه قد ينجم عن ذلك حوار سوري سوري، مع وجود ضامن دولي حيث تم ترشيح روسيا لتكون ذلك الضامن.

ونوه بأنه تم خلال اللقاء، بحث ومناقشة القضايا المتعلقة بنظامي الإدارة الذاتية والإدارة المحلية.

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وأضاف: "كان هناك توافق بنسبة 90٪ على النقاط التي تمت مناقشتها في ما يتعلق بإيجابيات كل من نظام الإدارة الذاتية ونظام الإدارة المحلية، بحيث ينجم عن ذلك التوصل إلى ورقة عمل مشتركة يتم التوافق عليها وتقديمها إلى الحكومة السورية للمباشرة بالمباحثات بينها وبين تلك الأطراف تمهيدا لإجراء حوار سوري سوري بعيدا عن أي تدخل خارجي".

كما أعرب الشيخ الملحم عن تفاؤله بأن "مباحثاتهم بهذا السياق ستكون جيدة" وشدد على عدم وجود أي نية في الجزيرة السورية تدعو إلى محاولات الانفصال عن سوريا.

وقال: "جميع المكونات في منطقة الجزيرة من كرد وعرب وسريان وكلدان آشوريين وغيرهم، يدعون إلى وحدة الأراضي السورية".

المصدر: "روداو"