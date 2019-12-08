الحشد الشعبي يرسل تعزيزات إلى الموصل لتأمين الحدود مع سوريا من تسلل "داعش"

أكدت هيئة الحشد الشعبي العراقي، وصول تعزيزات عسكرية كبيرة أرسلها اللواء الثامن التابع للحشد اليوم الأحد، إلى جزيرة الحضر جنوبي الموصل لتأمين الحدود مع سوريا من تسلل مسلحي "داعش".

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وقالت الهيئة، إن "تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت من اللواء الثامن إلى جزيرة الحضر لتعزيز القطعات الأمنية جنوب الموصل"، لافتة إلى أن "هناك معلومات استخبارية تفيد بوجود تجمعات كبيرة للإرهابيين على الحدود العراقية مع سوريا تنوي شن هجمات على عدد من القواطع الأمنية في المنطقة".

ويؤمن الحشد الشعبي مساحات واسعة من الحدود العراقية السورية بهدف منع تسلل عناصر الجماعات المسلحة وكذلك منع المهربين من الدخول إلى الأراضي العراقية.

المصدر: الموقع الرسمي للحشد الشعبي