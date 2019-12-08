نتنياهو: الهجوم على متظاهري بغداد تم بأمر مباشر من الحرس الثوري الإيراني

حمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران مسؤولية قتل المتظاهرين في بغداد مساء الجمعة.

وكتب على "تويتر"، أن "الهجوم الدموي الذي وقع ببغداد الجمعة، أودى بحياة أكثر من 20 متظاهرا عراقيا بريئا".

أرتكب أمس في بغداد هجوم دموي أودى بحياة أكثر من 20 متظاهرا عراقيا بريئا. أود أن أقول لكم اليوم إنه هناك دلالات متراكمة تشير إلى أن هذا الهجوم القاتل في بغداد قد نفذ من قبل الميليشيات الشيعية في العراق بأوامر مباشرة من قبل الحرس الثوري الإيراني. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) 8 декабря 2019 г.

وأضاف: "أود أن أقول لكم اليوم إن هناك دلالات متراكمة، تشير إلى أن هذا الهجوم القاتل في بغداد، قد نفذ من قبل المليشيات الشيعية في العراق بأوامر مباشرة من الحرس الثوري الإيراني".

في وقت سابق، قالت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، إن هجوم بغداد تسبب بمقتل 9 متظاهرين، وإصابة 85 من المدنيين و15 من القوات الأمنية.

ويشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة والنخبة السياسية منذ أكتوبر الماضي، تخللتها أعمال عنف واسعة خلفت أكثر من 460 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق أرقام مفوضية حقوق الإنسان في العراق.

المصدر: وكالات