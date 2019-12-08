خروج أكثر من 200 نازح سوري غالبيتهم من النساء والأطفال من "الهول"

خرج نحو 200 سوري غالبيتهم من النساء والأطفال الأحد من مخيم الهول شمال شرقي سوريا، وفق ما أعلن مسؤول شؤون النازحين في الإدارة الذاتية الكردية شخموس أحمد.

وقال المسؤول الكردي في تصريح لوكالة "فرانس برس"، إن 48 عائلة غادرت الأحد، أي نحو 200 شخص، متجهين إلى قرى هجين والشعفة والباغوز في محافظة دير الزور شرقي سوريا.

وأكد أحمد أن "أكثرية من أخرجوا هم من الأطفال والنساء بالإضافة إلى بعض الرجال"، مشيرا إلى أن غالبيتهم "ليس لهم علاقة" بتنظيم "داعش".

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وأوضح أن البعض منهم تأثر "بفكر التنظيم"، لكن "اندماجهم مع المجتمع سيساعد بالتأكيد على إزالة فكر التطرف من عقولهم"، مضيفا أن تأثر بعض الرجال بهذا الفكر، كان "نتيجة ضغوط ومسائل مادية"، غير أنهم "تخلوا عن فكرهم هذا وهم نادمون" اليوم.

وأشار إلى أن نحو 300 سوري غادروا المخيم الأسبوع الماضي إلى دير الزور، مؤكدا أن عمليات الخروج من المخيم استؤنفت بعد "تأخير" سببه العملية العسكرية التي أطلقتها تركيا في 9 أكتوبر ضد القوات الكردية في شمال شرق سوريا.

المصدر: أ ف ب