وفاة جورجينا رزق.. النائب في البرلمان السوري
Sputnik
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توفيت عضو مجلس الشعب السوري جورجينا رزق إثر حادث مروري في دمشق عن عمر يناهز 42 عاما.
ونعى المكتب الصحفي في مجلس الشعب النائب رزق، التي كانت مرشحة عن محافظة ريف دمشق ضمن قوائم حزب البعث العربي الاشتراكي الذي يمتلك الأغلبية في المجلس في الدور التشريعي الحالي الذي ينتهي بعد أشهر.
وتحمل رزق شهادة المعهد المتوسط في الفنون النسوية، وهي من مواليد النبك في ريف دمشق.
يذكر أنه ومنذ نحو أسبوعين توفي النائب أحمد ديب قباني نتيجة مرض مفاجئ.
دمشق - أسامة يونس