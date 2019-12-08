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لبنان.. "اللقاء الديمقراطي" يعلن مقاطعته للاستشارات النيابية حول تسمية رئيسة الحكومة

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لبنان..
twitter.com/teymourjoumblat
رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" في البرلمان اللبناني تيمور جنبلاط
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أعلن رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" في البرلمان اللبناني تيمور جنبلاط مقاطعة الاستشارات النيابية المزمعة غدا الاثنين، والهادفة لتسمية رئيس وزراء جديد للبلاد سيكلف بتشكيل الحكومة.

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وغرد جنبلاط عبر "تويتر" قائلا إن "اللقاء الديمقراطي" يمتنع عن المشاركة في الاستشارات النيابية "بعد انتهاك الدستور ومخالفة الأسس المتّبعة في تأليف الحكومات من خلال استشارات جانبية مريبة شكلت نكسة حقيقية تتعارض مع الأصول ولا تقيم وزنا لإحترام المؤسسات ودورها".

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون حدد يوم غد الاثنين موعدا للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس وزراء جديد خلفا لسعد الحريري المستقيل في 29 أكتوبر الماضي تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية.

وعشية بدء الاستشارات أعلن المرشح المحتمل لرئاسة وزراء لبنان سمير الخطيب، اعتذاره عن تسلم المنصب لأن مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان أبلغه بأن "أبناء الطائفة اتفقوا على تكليف ​سعد الحريري​ لتشكيل الحكومة​".

المصدر: RT

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