بعد مطالبة رئاسية بإطلاقه.. "سفينة إيجيبت" أول متجر إلكتروني مصري على غرار الصيني "علي بابا "

دشن مصريون مهتمون بمجال الصناعة، أول متجر إلكتروني يسوق للمنتجات الصناعية المصرية في الخارج على غرار المتجر الصيني الأشهر على شبكة الإنترنت "علي بابا".

وبدأ تدشين المتجر الذي أطلق عليه اسم "سفينة إيجيبت"، بعرض صور لمنتجات صنعت من البلاستيك والمعادن، إضافة إلى صناعات أخرى كالأثاث المنزلي والملابس والسجاد .

وقال إسلام البنا مؤسس الموقع، إن منتجات نحو خمسين مصنعا مصريا بشهادات الإيزو الضامنة للمواصفات القياسية عالميا، وضعت بالفعل للعرض على صفحات متجره بهدف الوصول للأسواق الإفريقية والأوروبية .

وأضاف أنه أثناء سفره للصين، لاحظ وجود متاجر إلكترونية للداخل الصيني مثل "تاو باو taobao وT Mall".

وأكد أنه يستهدف الوصول لما وصلت إليه "النسخة الأولى الأكبر والأشهر" للوصول بحجم الصادرات المصرية إلى أربعين مليار دولار سنويا بعد تسجيلها نحو ثلاثين مليارا العام الماضي.

ويقدم "سفينة إيجيبت" خدماتة باللغة الإنجليزية كلغة أولى إلى جانب اللغتين العربية لأسواق الخليج والمغرب العربي والفرنسية للسوق الإفريقي، ويستهدف الوصول للمصانع الأحدث في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لسهولة التصدير من المناطق الحرة لإفريقيا جنوبا وأوروبا شمالا.

ويتيح الموقع خاصية التصميم أون لاين، وذلك للملابس أو السجاد أو القطع البلاستيكية والأثاث المنزلي، حيث يصمم المشتري ما يرغب و يصله في بضعة أسابيع من المصنع ما تم الاتفاق علية عبر الإنترنت دون الحاجة للتعاقد داخل مصر.

المصدر: RT