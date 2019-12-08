 
مباشر

الإمارات تطلق مبادرة وطنية للتسامح

أخبار العالم العربي

الإمارات تطلق مبادرة وطنية للتسامح
twitter.com/HHShkMohd
اجتماعا مجلس الوزراء الإماراتي في قصر الرئاسة في أبوظبي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/muyf

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات محمد بن راشد آل مكتوم، عن اعتماد مبادرة وطنية للتسامح تهدف إلى مواءمة سياسات الدولة وبيئة العمل وكل الإجراءات.

إقرأ المزيد
الإمارات تعلن 2019
الإمارات تعلن 2019 "عاما للتسامح"

وكتب آل مكتوم على "تويتر": "كلفنا عبد الرحمن العويس رئاسة الهيئة العامة للرياضة.. واعتمدنا إنشاء مجلس الإمارات للأمن الغذائي للإشراف على تطبيق استراتيجية الأمن الغذائي بالدولة".

وأضاف: "خرجنا اليوم الدفعة الأولى من خبراء التسامح من مواطني الدولة عن طريق المعهد الدولي للتسامح التابع لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية".

وجاء إطلاق المبادرة الإماراتية خلال ترؤس آل مكتوم اجتماعا لمجلس الوزراء بقصر الرئاسة في أبوظبي.

المصدر: الإمارات اليوم

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا