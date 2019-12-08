الإمارات تطلق مبادرة وطنية للتسامح

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات محمد بن راشد آل مكتوم، عن اعتماد مبادرة وطنية للتسامح تهدف إلى مواءمة سياسات الدولة وبيئة العمل وكل الإجراءات.

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وكتب آل مكتوم على "تويتر": "كلفنا عبد الرحمن العويس رئاسة الهيئة العامة للرياضة.. واعتمدنا إنشاء مجلس الإمارات للأمن الغذائي للإشراف على تطبيق استراتيجية الأمن الغذائي بالدولة".

ترأست اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء بقصر الرئاسة بأبوظبي اعتمدنا خلاله مبادرة وطنية للتسامح تهدف لمواءمة سياساتنا وبيئة العمل وكافة الإجراءات مع كون الامارات حاضنة عالمية للتسامح .. pic.twitter.com/uLZEjwE0Ka — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) 8 декабря 2019 г.

كما خرجنا اليوم الدفعة الأولى من خبراء التسامح من مواطني الدولة عن طريق المعهد الدولي للتسامح التابع لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية pic.twitter.com/1PBteCmEtO — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) 8 декабря 2019 г.

وأضاف: "خرجنا اليوم الدفعة الأولى من خبراء التسامح من مواطني الدولة عن طريق المعهد الدولي للتسامح التابع لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية".

وكلفنا معالي عبدالرحمن العويس رئاسة الهيئة العامة للرياضة .. واعتمدنا انشاء مجلس الامارات للأمن الغذائي للإشراف على تطبيق استراتيجية الأمن الغذائي بالدولة pic.twitter.com/j9yWlzu2Dm — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) 8 декабря 2019 г.

وجاء إطلاق المبادرة الإماراتية خلال ترؤس آل مكتوم اجتماعا لمجلس الوزراء بقصر الرئاسة في أبوظبي.

المصدر: الإمارات اليوم