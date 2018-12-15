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الإمارات تعلن 2019 "عاما للتسامح"

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الإمارات تعلن 2019 علم الإمارات
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أعلن رئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان أن عام 2019 سيكون "عاما للتسامح" في البلاد.

وأكد الشيخ خليفة اليوم السبت أن ذلك يرسخ دولة الإمارات عاصمة عالمية للتسامح، ويؤكد قيمة التسامح باعتبارها عملا مؤسسيا مستداما من خلال مجموعة من التشريعات والسياسات الهادفة إلى تعميق قيم التسامح والحوار وتقبل الآخر والانفتاح على الثقافات المختلفة، خصوصا لدى الأجيال الجديدة، بما تنعكس آثاره الإيجابية على المجتمع بصورة عامة.

واعتبر أن عام التسامح هو امتداد لـ "عام زايد" كونه يحمل أسمى القيم التي عمل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان على ترسيخها لدى أبناء الإمارات.

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

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