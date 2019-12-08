الحوثيون يعلقون على نية حمدوك سحب القوات السودانية من اليمن

رحبت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) بتصريحات رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بشأن نيته إنهاء تواجد قوات بلاده في اليمن، حيث تشارك في عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية.

ووصف رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله"، محمد علي الحوثي، على حسابه الرسمي في "تويتر" أمس السبت، الكلام الذي جاء على لسان حمدوك في مقابلة أجراها معه مركز دراسات "المجلس الأطلسي" في واشنطن بأنه "كلام إيجابي".

أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الجمعة 6 ديسمبر نيته إعادة الجنود السودانيين في مقابلة أجراها مع مركز أبحاث "أتلانتيك كاونسل" الأمريكي، قال فيها إن تواجد قوات سودانية في اليمن هو "إرث تركه النظام السابق"

كلام إيجابي

وهو يلبي مايتطلع إليه أحرار السودان

و يحقن الدماء — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) December 7, 2019

وشدد الحوثي على أن رئيس الوزراء السوداني من خلال سحب قوات بلاده من اليمن "يلبي ما يتطلع إليه أحرار السودان" و"يحقن الدماء".

وأعرب حمدوك في المقابلة عن عزمه سحب جميع القوات السودانية المتبقية في اليمن، معتبرا تواجدها هناك "إرثا" تركه نظام الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير.

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المصدر: RT