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حمدوك: تواجد قواتنا في اليمن إرث تركه نظام البشير وبمقدورنا سحبها

أخبار العالم العربي

حمدوك: تواجد قواتنا في اليمن إرث تركه نظام البشير وبمقدورنا سحبها
Reuters Umit Bektas
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أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك عزمه سحب جميع قوات بلاده المتواجدة في اليمن، حيث تقاتل جماعة الحوثيين ضمن إطار التحالف العربي بقيادة السعودية.

وأشار حمدوك في مقابلة أجراها معه مركز أبحاث "المجلس الأطلسي" الخميس الماضي، خلال زيارته إلى واشنطن، إلى أن حكومته ورثت الانخراط في الأزمة اليمنية من نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، مشددا على أنه لا حل عسكريا من أي طرف كان للنزاع اليمني بل يجب تسويته سياسيا.

وقدر رئيس الوزراء عدد الجنود السودانيين المتبقين حاليا في اليمن بنحو خمسة آلاف جندي، مع الدفعة الأخيرة التي عادت إلى الوطن، معربا عن قناعته بقدرة حكومته على سحب جميع هذه القوات من البلاد.

في الوقت نفسه، تعهد رئيس الوزراء بأن تؤدي بلاده دورها "مع البقية" في مساعدة اليمنيين على حل الصراع.

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وسبق أن أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) الشهر الماضي أن خسائر الجيش السوداني في اليمن منذ عام 2015 تتجاوز أربعة آلاف قتيل.

المصدر: وكالات

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