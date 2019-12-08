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الإمارات: السعودية أخذت زمام المبادرة بعد هجوم القاعدة الأمريكية

أخبار العالم العربي

الإمارات: السعودية أخذت زمام المبادرة بعد هجوم القاعدة الأمريكية
Reuters US NAVY
قاعدة بينساكولا الجوية للبحرية الأمريكية، التي وقع فيه هجوم مسلح أسفر عن مقتل 4 أشخاص بينهم المهاجم
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اعتبرت الإمارات أن السعودية تمكنت من السيطرة على "زمام المبادرة" في إطار قضية الهجوم المسلح في قاعدة بينساكولا الأمريكية، الذي نفذه الطالب العسكري السعودي، محمد سعيد الشمراني.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، في تغريدة نشرها صباح اليوم الأحد على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "الإدانة السعودية الفورية، وعلى كافة المستويات، لجريمة إرهابية فردية خير رد على من لا يتمنى الخير للمملكة العربية السعودية الشقيقة وسمعتها".

وأضاف قرقاش: "أخذت السعودية الرسمية والشعبية زمام المبادرة ضد الجريمة الشنيعة في بينساكولا وأحسنت قولا وفعلا".

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وأعلنت السلطات الأمريكية، مساء الجمعة الماضي، عن مقتل 4 أشخاص، بينهم المهاجم، وإصابة عدد آخر، جراء عملية إطلاق نار في قاعدة بينساكولا الجوية للبحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا، مؤكدة لاحقا أن الهجوم نفذ على يد الطالب العسكري السعودي، محمد سعيد الشمراني، البالغ 21 عاما والذي تدرب هناك على قيادة الطيران في إطار برنامج ممول من قبل المملكة.

وعلى خلفية هذا الهجوم أجرى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حيث قال إن "مرتكب هذه الجريمة الشنعاء لا يمثل الشعب السعودي الذي يكن للشعب الأمريكي الاحترام والتقدير".

كما أكد العاهل السعودي خلال الاتصال على "وقوف المملكة إلى جانب الولايات المتحدة... وصدور توجيهاته للأجهزة الأمنية السعودية للتعاون مع الأجهزة الأمريكية المعنية للوصول لكافة المعلومات التي تساعد في كشف ملابسات هذا الحادث المؤسف".

المصدر: RT + وكالات

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