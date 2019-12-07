دعا الرئيس العراقي برهم صالح الجميع إلى احترام الطابع السلمي للتظاهرات المطالبة بالإصلاح والتعاون بين المواطنين والأجهزة الأمنية للحفاظ على الأمن العام ومواجهة الخارجين عن القانون.

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وندد صالح بالأحداث التي وقعت أمس الجمعة، إذ أقدمت جماعات مسلحة وخارجون عن القانون على الاعتداء على المتظاهرين بإطلاق النار عليهم مما أدى إلى سقوط ضحايا في صفوف المحتجين.

وأكد الرئيس العراقي مرة أخرى "الحق المشروع لأي مواطن بالاحتجاج والتظاهر السلميين، ومنع وتجريم أي رد فعل مسلح وعنيف ضد المتظاهرين السلميين".

وشدد على أن "مسؤولية أجهزة الدولة الأمنية بالإضافة إلى حماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة، الحفاظ على أرواح العراقيين".

وأضاف: "عليهم أيضا ملاحقة المجرمين الخارجين على القانون والقبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء العادل لينالوا العقاب الرادع الذي يستحقونه".

وتقدم صالح، بـ"مواساته وتعازيه لجميع عوائل الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى".

وجدد "حرصه على وحدة العراقيين في هذه اللحظات العصيبة للحفاظ على أمن الوطن وحقوق المواطنين"، مؤكدا التواصل مع الجهات المختصة لمتابعة الأحداث بشكل دقيق وبما يضمن الحرية والعدل والتقيد بالقانون.

المصدر: مكتب الرئيس العراقي + RT