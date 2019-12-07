محافظ النجف يكشف لـRT تفاصيل حادث الطائرة المسيرة التي استهدفت منزل مقتدى الصدر

كشف محافظ النجف لؤي الياسري اليوم السبت، تفاصيل حادث الطائرة المسيرة التي استهدفت منزل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال الياسري لـRT إن "الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد مسار الطائرة المسيرة التي استهدفت منزل الصدر في حي الحنانة بالنجف الشمالية للمحافظة"، مبينا أن "الطائرة محلية الصنع".

وأضاف أن "الطائرة استهدفت منزل الصدر في الساعة الثالثة من فجر اليوم السبت، وقامت برمي مقذوف واحد".

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وأشار إلى أن "الأجهزة الأمنية تقوم بعملية تحليل للمواد المتبقية من الطائرة".

المصدر: RT