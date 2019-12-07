 
مباشر

محافظ النجف يكشف لـRT تفاصيل حادث الطائرة المسيرة التي استهدفت منزل مقتدى الصدر

أخبار العالم العربي

محافظ النجف يكشف لـRT تفاصيل حادث الطائرة المسيرة التي استهدفت منزل مقتدى الصدر
Reuters WISSM AL-OKILI
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/muss

كشف محافظ النجف لؤي الياسري اليوم السبت، تفاصيل حادث الطائرة المسيرة التي استهدفت منزل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال الياسري لـRT إن "الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد مسار الطائرة المسيرة التي استهدفت منزل الصدر في حي الحنانة بالنجف الشمالية للمحافظة"، مبينا أن "الطائرة محلية الصنع".

وأضاف أن "الطائرة استهدفت منزل الصدر في الساعة الثالثة من فجر اليوم السبت، وقامت برمي مقذوف واحد".

إقرأ المزيد
أتباع الصدر يتوجهون لمنزله في النجف لتشكيل دروع بشرية لحمايته
أتباع الصدر يتوجهون لمنزله في النجف لتشكيل دروع بشرية لحمايته

وأشار إلى أن "الأجهزة الأمنية تقوم بعملية تحليل للمواد المتبقية من الطائرة".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا