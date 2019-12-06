"حماس" تؤكد انفتاحها على الانتخابات الفلسطينية

أكد عضو المكتب السياسي لـ"حماس" سهيل الهندي، انفتاح الحركة على الجميع في ملف الانتخابات بما في ذلك "القائمة المشتركة مع كل إنسان فلسطيني حر".

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وجاءت تصريحات الهندي في حديث خاص لصحيفة "فلسطين" أدلى به على هامش مشاركته بالجمعة الثالثة والثمانين لـ"مسيرات العودة وكسر الحصار" التي حملت عنوان "المسيرة مستمرة".

واعتبر الهندي أنه "من المهم أن يكون هناك إرادة لدى السلطة وفتح لانتخابات حرة ونزيهة"، معربا عن أمله بأن يصدر الرئيس محمود عباس مرسوما رئاسيا في وقت قريب للبدء بالعملية الانتخابية.

وأكد أن "حماس" ستتخذ قرارها "سواء أكان المشاركة بقوائم مشتركة أو قوائم مع مستقلين أو مع فتح"، في حال إصدار المرسوم، مضيفا: "لا يوجد فيتو على أي خيار".

وأشار إلى أن "حماس" تنازلت عن أشياء كثيرة من أجل إنجاح الانتخابات وتستعد حاليا للدخول فيها "بكل قوة" وخوضها "بشرف وكرامة"، معتبرا الانتخابات وسيلة من وسائل كسر الحصار والواقع الصعب الذي يعيشه الشعب الفلسطيني.

وشدد على أن أحد شروط الحركة تجاه الانتخابات هو أن تشمل القدس وتشكيل المحكمة الدستورية لضمان نزاهة الانتخابات.

يذكر أن الفصائل الفلسطينية اتفقت مع لجنة الانتخابات المركزية في 27 أكتوبر الماضي، على إجراء انتخابات تشريعية تتبعها الانتخابات الرئاسية، بفارق زمني لا يزيد عن 3 أشهر.

المصدر: صحيفة "فلسطين"