الأردن.. "التكسي المميز" يوضح سبب اعتقال السائق الذي "أعاد مالا وذهبا منسيا في سيارته"

أصدرت شركة "التكسي المميز" في الأردن بيانا حول ما جرى تداوله في سائل الإعلام عن عثور سائق يعمل في الشركة على مبلغ مالي كبير، وتسليمه للأجهزة الأمنية.

وجاء في بيان "التكسي المميز": "إننا في الشركة إذ نعتذر أشد الاعتذار للشعب الأردني الكريم وللأجهزة الأمنية ولأمانة عمان ومختلف وسائل الإعلام لعدم صحة الواقعة التي حيكت بخداع ولكنها لم تنطل على الأجهزة المعنية. الشركة تقر بأنها وقعت في هذا الشرك من قبل السائق وخصوصا أن الواقعة تحمل مضمونا من صفات شعبنا الأردني الطيب".

وأوضحت أن "السائق وبعد أن وقعت عليه غرامات تأخير يومين لشركتنا، بالإضافة إلى مخالفات بنحو 200 دينار (نحو 300 دولار)، اختلق هذه الواقعة بهدف التكريم وتجاوز أخطائه، وهو ما فهمناه لاحقا".

ونفى الناطق باسم مديرية الأمن العام في وقت سابق، عثور شخص على مبلغ مالي كبير وتسليمه لرجال الأمن العام، مؤكدا أن الوحدات الشرطية "لم تتلق بلاغا بفقدان أية مبالغ مالية كبيرة، كما أنه لم يتم استلام أية مبالغ مالية من أي شخص".

وقال إنه جرى "استدعاء ذلك الشخص وبالتحقيق معه اعترف باختلاق تلك القصة كسبب للتكريم أمام مدرائه، حيث قاموا بتعميم الحادث دون التوثق والتأكد منه ونشره عبر وسائل الإعلام المختلفة، وسيتم توديع ذلك الشخص للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

المصدر: وسائل إعلام أردنية