ضرب سائق تاكسي أردني مثالا في الأمانة، حينما قرر تسليم مبلغ مالي كبير عثر عليه داخل مركبته لأجهزة الأمن الأردنية.

وفي التفاصيل، ذهل سائق تاكسي في العاصمة عمان حينما وجد مبلغ 1.7 مليون دولار داخل حقيبة في مركبته، إضافة لسبائك ذهبية.

ولم يفكر السائق كثيرا عما سيفعل بما وجده، حيث قرر التوجه فورا إلى أقرب مركز للشرطة.

وليست هذه المرة الأولى التي يعثر فيها سائقو سيارات الأجرة على مبالغ مالية ومجوهرات داخل مركباتهم، وعادة ما يسلمونها للأجهزة الأمنية، التي بدورها تكشف عن أصحابها بعد التحقق من ذلك، أو إعلام الأمن بشأن المفقودات.

المصدر: موقع "رؤيا" الأردني