الجيش الإسرائيلي: "حزب الله" يعزز تواجده عند الحدود رغم الاضطرابات في لبنان

حذر مسؤول بارز في الجيش الإسرائيلي من أن "حزب الله" اللبناني يزداد خطورة على الرغم من الاضطرابات الاجتماعية التي يشهدها لبنان حاليا.

وأقر العقيد روي ليفي، قائد لواء بارام (اللواء 300) المختص بالدفاع عن الحدود الشمالية، بأن كشف إسرائيل عن أنفاق "حزب الله" الهجومية ضمن إطار عملية "درع الشمال" والاضطرابات الاجتماعية التي يمر بها لبنان الآن لم يقوضا حزم "الحزب" لمقاومة إسرائيل.

وذكر العقيد للصحفيين خلال زيارة إلى المنطقة الحدودية أن أولوية "حزب الله" تكمن حاليا في التموضع على طول الحدود والتخطيط لمهاجمة إسرائيل، قائلا: "نواجه عدوا خطيرا للغاية" .

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وادعى المسؤول العسكري أن مواقع "حزب الله" تقع في بعض المناطق على بعد بضع مئات الأمتار عن منازل مدنيين إسرائيليين، لافتا إلى أن التطورات الحالية في لبنان لم تؤثر على سلوك "حزب الله"، ولا يزال لديه العديد من الكاميرات والقوات المموهة عند الحدود.

وتزعم تل أبيب أن "حزب الله" يملك الآن ترسانة تضم نحو 130 صاروخا من شأنها استهداف أي مكان في إسرائيل، متهمة الحزب بمحاولة استيراد صواريخ عالية الدقة من إيران أو تصنيعها في لبنان.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل