قوات إسرائيلية تعتقل فريق تلفزيون "فلسطين" (فيديو)

اعتقلت قوات إسرائيلية، اليوم الجمعة، أفرادا من فريق تلفزيون "فلسطين" في مدينة القدس، واستولت على معدات التصوير وأجهزة البث التي يستخدمونها.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن عناصر من المخابرات الإسرائيلية داهمت مكان تصوير برنامج "صباح الخير يا قدس" في منطقة جبل الزيتون، واعتقلت مقدمة البرنامج دانا أبو شمسية، والمصور أمير عبد ربه، والضيف محمد العباسي، واستولت على معدات التصوير وأجهزة البث.

كما جرى اعتقال مراسلة تلفزيون "فلسطين"، كريستين الريناوي، والمصور علي ياسين، ومواطن آخر، وتم اقتيادهم جميعا إلى أحد مراكز التوقيف.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد حظرت في 20 نوفمبر الماضي أنشطة التلفزيون في القدس المحتلة.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية